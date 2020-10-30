بسبب كورونا.. حظر الشيشة بشكل نهائي في الكويت

كشفت صحيفة الراي الكويتية أن قرار حظر الشيشة في المقاهي والمطاعم بالبلاد نافذ ولا رجعة عنه قريبًا، مشددة على أن هذا الأمر محسوم برفض عودة الشيشة في الوقت الراهن وفقًا لتوصيات وزارة الصحة.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها أن تقييم الوضع الصحي وإن كان مطمئنًا غير أنه لا يمكن السماح بعودة هذا النشاط قريبًا، لافتة إلى أن استمرار الحظر يصب في مصلحة مرتادي المقاهي والمطاعم أنفسهم ويهدف أيضًا لحماية ذويهم ومن يتعاملون معهم.

وأفادت الصحيفة الكويتية بأن عودة الشيشة رهن بنجاح اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا التي يجري تطويرها عالميًا والبدء بحملات التطعيم في البلاد ، مشيرة الي أن اقتراح تقديم الشيشة وفق اشتراطات صحية معينة لا يمكن الوثوق بتطبيقه، وبناء عليه كان هناك رفض للمقترحات في هذا الشأن حيث أن مصلحة المجتمع مُقدّمة على مصلحة الأفراد.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها : إن مختلف دول العالم تشهد حالة من تزايد معدلات الإصابات الآن، وبعضها شرع في فرض قيود مشددة وبعضها عاد لحظر التجول الجزئي، وعلينا إدراك هذه الحقائق التي تحتم علينا أخذها بالاعتبار.

وأكدت الصحيفة وفقا لمصادرها أن صحة الإنسان خط أحمر للمنظومة الصحية التي تحاول جاهدة الأخذ بكل السبل الاحترازية تجنبًا للعودة إلى فرض قيود مشددة، على غرار ما حدث في كثير من دول العالم.