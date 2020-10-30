ماليزيا ترسل فريقا عسكريا للمشاركة في مهام بعثة حفظ السلام بلبنان

أرسلت ماليزيا فريقا عسكريا للمشاركة في مهام بعثة حفظ السلام في لبنان، وفق ما أعلنته شركة الخطوط الجوية الماليزية اليوم الجمعة.

وقالت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، إن "ماليزيا من خلال الخطوط الجوية الماليزية أرسلت رحلة أم اتش849 الوحدة العسكرية المكونة من 215 ضابطا وفردا من القوات المسلحة الماليزية للمشاركة في الكتيبة الماليزية الثالثة لتنفيذ مهام بعثة حفظ السلام للأمم المتحدة "اليونيفيل" في لبنان".

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة أحمد لقمان محمد عزمي، إن "الرحلة تعد الثالثة من أصل أربعة مهام باستخدام طائرة إيرباص 200-330"، مضيفا أنه من المقرر أن يتوجه الفوج الرابع من الكتيبة الماليزية إلى لبنان في 15 نوفمبر المقبل.