وزير داخلية فرنسا يكشف عن هجمات إرهابية محتملة ويهاجم أردوغان

هاجم وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانين، اليوم الجمعة، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، معتبرًا أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها أردوغان تجاوزت الحدود.

وتوقع درمانين في تصريحات صحفية اليوم وقوع هجمات إرهابية محتملة في فرنسا، مشيرًا إلى أنه ليس من الضروري تغيير الدستور لحماية الفرنسيين من الهجمات الإرهابية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وذكرت قناة "بي.إف.إم. تي في" الفرنسية، أن رجلا يبلغ من العمر 47 عامًا أعُتقل للاشتباه بصلته بمنفذ حادث نيس أمس.

وأجرت قناة "العربية" لقاء مع أسرة المهاجر التونسي إبراهيم العيساوي، منفذ هجوم الطعن في مدينة نيس الفرنسية أمس، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.