جانتس: زيارة وزير الدفاع الأمريكي لتل أبيب لضمان التفوق العسكري الإسرائيلي

أكدت وسائل الإعلام العبرية أن وزير الجيش الإسرائيلي أعلن أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لـ إسرائيل سببها الأول هو ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
وبحث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال زيارته لتل ابيب ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
وقال الإعلام العبري إن إسبر بحث مع جانتس التعاون العسكريّ في ما خص التحولات في الشرق الأوسط، والتحديات الأمنية التي تمثلها إيران.
وقال جانتس إن الاتفاق المشترك الذي وقّعه مع إسبر يضمن لـ "إسرائيل" الحفاظ على تفوقها في المنطقة.
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