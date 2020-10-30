حملة بايدن الانتخابية: فيسبوك ينحاز لترامب ولا يمكننا الوثوق به

رفعت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، دعوى قضائية ضد شركة "فيسبوك" لإهداره أكثر من 500 ألف دولار من التبرعات لحملة بايدن الانتخابية.

وقال متحدث باسم حملة بايدن الانتخابية، روب فلورتي: "قبل 5 أيام من يوم الانتخابات نحن لا نستطيع الوثوق في الطريقة التي يتم وضع إعلاناتنا بها ونعتقد أن خصومنا يحصلون على مزايا بشكل غير عادل بناء على الانتماء الحزبي".

وأضاف: "من الواضح لنا تمامًا أن فيسبوك غير مستعد للتعامل مع الانتخابات على الرغم من السنوات الأربع التي كان يجب أن يقوم بالتحضير لذلك خلالها".

ودعا فلورتي شركة "فيسبوك" إلى تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها وأن توضح موقفها.

وكان رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس موقع "تويتر" جاك دورسي، اعترف أمام الكونجرس الأمريكي، بأن المحافظين لم يعودوا واثقين من أن شركات الانترنت تتصرف بحسن نية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كل من جاك دورسي، ومالك فيسبوك، مارك زوكربيرج، وساندر بيتشاي، المدير التنفيذي لشركة جوجل، خضعوا لاستجواب أمام الكونجرس بعد انتقادات وجهت لشركات جوجل وتويتر وفيسبوك حول الرقابة قبل أسبوع من الانتخابات.

وذكرت الصحيفة أن دورسي كان يحاول الدفاع على وجه الخصوص عن القسم 230 الخاص بقانون آداب الاتصالات، بينما ضغط السيناتور الجمهوري، تيد كروز على دورسي حول ما إذا كان يعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على الانتخابات بأي طريقة كانت.

واعترفت شركة "فيسبوك" في بيان، أن حادثًا فنيًا في الأنظمة وقع وأدى إلى حجب وفحص كتلة الإعلانات، مشيرة إلى أنه في 27 أكتوبر تم حظر نشر الإعلانات ذات الطبيعة السياسية، ما تسبب في فقدان حملة بايدن الانتخابية نحو 500 ألف دولار من التبرعات حسب زعمهم.