اليابان: كورونا تتخطى حاجز الـ100 ألف إصابة

ووفقًا لبيان الصحة اليابانية، سجلت البلاد 808 إصابات جديدة أمس الخميس، ما يرفع إجمالى عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 100 الف و334 حالة، بينهم 712 حالة على متن سفينة سياحية فى وقت سابق من هذا العام.

كما أكدت بيانات الوزارة تسجيل أكثر من 1700 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا فى اليابان، وذلك منذ إعلان أول حالة إصابة كشفتها البلد الآسيوى مطلع العام الجارى.