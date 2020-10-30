ترحيل 14 متطرفا.. وزير الداخلية الفرنسي: لسنا في حرب مع أي دين

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانين أن السلطات الفرنسية رحلت 14 متطرفًا اجنبيًا خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن درمانين قوله "نحن لسنا في حرب ضد أي دين بل ضد أيديولوجية متطرفة".

وهاجم وزير الداخلية الفرنسي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، معتبرًا أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها أردوغان تجاوزت الحدود.

وتوقع درمانين في تصريحات صحفية اليوم وقوع هجمات إرهابية محتملة في فرنسا، مشيرًا إلى أنه ليس من الضروري تغيير الدستور لحماية الفرنسيين من الهجمات الإرهابية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وذكرت قناة "بي.إف.إم. تي في" الفرنسية، أن رجلا يبلغ من العمر 47 عامًا أعُتقل للاشتباه بصلته بمنفذ حادث نيس أمس.

وأجرت قناة "العربية" لقاء مع أسرة المهاجر التونسي إبراهيم العيساوي، منفذ هجوم الطعن في مدينة نيس الفرنسية أمس، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

وقالت والدة العيساوي إن ابنها اجرى اتصالًا معها قبل يوم الهجوم، فيما كشف شقيقه أنه أرسل صورة من أمام كنيسة نوتردام في نيس، وأخبرهم أنه سيقضي ليلته أمامها.

وقال أحد جيران العيساوي إنه لم يكن متطرفا وشغل وظائف عدة قبل سفره إلى إيطاليا ومنها إلى فرنسا.

وكشفت السلطات الفرنسية، التفاصيل الكاملة للهجوم الإرهابي الذي وقع الخميس بمدينة نيس، بعد أن أقدم رجل مسلح بسكين على مهاجمة عدد من الأشخاص في كنيسة نوتردام، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

وقال المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريكار، إن منفذ هجوم نيس هو شاب تونسي، ولد عام 1999، وغير معروف لأجهزة الأمن، مؤكدا أنه وصل إلى المدينة بالقطار واستبدل ملابسه في المحطة قبل أن يتجه إلى الكنيسة.