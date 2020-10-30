هجوم إرهابي جديد.. مقتل فتى طعن شرطيا وحاول إحراق مركز للشرطة فى روسيا

قال محققون روس في بيان اليوم الجمعة إن الشرطة قتلت بالرصاص فتى عمره 16 عاما بمنطقة تتارستان ذات الغالبية المسلمة بعدما حاول إضرام النار في مركز شرطة وطعن شرطيا.

ووقع حادث إرهابي خطير أمس اليوم الخميس وقتل 3 أشخاص بينهم اثنين مقطوع رأسهم وتم طعن عدد آخر خلال هجوم على كنيسة فى نيس قبل إطلاق النار على المهاجم واعتقاله.

بدأ الهجوم حوالي الساعة 9 صباحًا على كاتدرائية فى نيس عقب بدء القداس وبعد ذلك تدخلت الشرطة ومشطت المكان وأطلقوا النار على المهاجم واعتقلوه.

واستهداف الهجوم الإرهابي أكبر كنيسة رومانية كاثوليكية في فرنسا ويأتي ذلك بعد أسبوعين من قطع رأس مدرس بالقرب من باريس ؛ بعد شهر من عمليات الطعن بالقرب من مكاتب شارلي إيبدو.