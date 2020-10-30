الداخلية السعودية تصدر نداء عاجلا لحماية المملكة وأمنها

أصدر المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب نداء عاجلا للمواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن أي تواجد للمخالفين أو المتسولين بأي موقع.
كما شدد علي ضرورة على عدم تقديم أي وسائل مساعدة لهم أو إيوائهم محذرا أن كل من يقوم بنقل أو تشغيل أو تهريب المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فإنه يعرض نفسه لعقوبات مغلظة.
وكشف أن العقوبات تتمثل في السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بنحو 100.000 ريال والترحيل إن كان المخالف وافدًا والتشهير به ومصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
وناشد الشلهوب كل من يشاهد أي تجمع لمخالفي نظام الإقامة والعمل والحدود بالمبادرة والتبليغ بشكل فوري، مشددًا على أن رجال الأمن متواجدون وسيتصدون لأي محاولة لهؤلاء المخالفين مهما كان موقعهم وأماكن تواجدهم.
وأفاد بأن رجال الأمن متواجدون لصد تلك المحاولات والقيام بكل ما يلزم لحماية الوطن وأمنه.
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