روسيا تكشف عن مخاوفها الحقيقية حيال مرتزقة تركيا في كاراباخ

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها لا تنفي مخاطر تسلل المرتزقة السوريين الذين ترسلهم تركيا إلى إقليم كاراباخ إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، تعقيبًا على هذا الموضوع: "بالطبع لا ننكر مثل هذا الخطر"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف: " "لا توجد تساهلات في الحرب ضد الإرهاب. من المهم تحليل أي مخاطر ، بما في ذلك المخاطر المحتملة ، للعمل على تفاديها"

وتابع: "تراقب وكالات إنفاذ القانون الروسية الوضع عن كثب".

وكان مدير وكالة المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، أكد في وقت سابق، أن روسيا لديها معلومات مؤكدة حول نقل تركيا للمرتزقة من سوريا إلى كاراباخ للقتال ضد أرمينيا بجانب القوات الأذربيجانية.

ورغم الاتهامات الدولية والتحقيقات الصحفية التي جرت بهذا الخصوص وتؤكد ضلوع تركيا في مثل تلك العمليات، إلا أن تركيا لم تؤكد ضلوعها في تلك العمليات المشبوهة التي تقوم بها داخل الأراضي السورية في الخفاء لتتجنب الانتقادات الدولية.