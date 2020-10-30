لأول مرة.. إصابات كورونا في روسيا تقفز بواقع 18 ألف إصابة خلال يوم

وقال المركز، إنه رصد 355 حالة وفاة و18,283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وأضاف المركز أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا ارتفع إلى 1,599,976 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 18,283 حالة وفاة.
وأكد المركز تسجيل 14,519 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1,200,560 شخصًا.
وكانت أعلى حصيلة شهدتها البلاد قبل حصيلة اليوم بلغت 17,717، حيث أشار المركز إلى أن 22.3% من المصابين لا يعانون من أي أعراض.
ولفت المركز إلى أن عدد المصابين الجدد الذين دخلوا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية في العاصمة الروسية موسكو بلغ 1274 مصابًا.
شهد العالم خلال يوم ارتفاعًا قياسيًا للإصابات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل نحو نصف مليون إصابة بالفيروس يوم الأربعاء الماضي، وفقا للأرقام المعتمدة عالميا.
وبحسب التقارير، فقد ارتفعت الإصابات العالمية بفيروس كورونا بأكثر من نصف مليون حالة في يوم واحد في زيادة قياسية يومية مع استمرار تسجيل قفزات يومية في أنحاء دول نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".
وزادت الإصابات اليومية العالمية بالفيروس، حوالي 25% خلال أقل من أسبوعين، حيث شهد العالم تسجيل 400 ألف إصابة يوميا للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي.
وأعلنت معظم البلدان الغربية وأجزاء من أميركا اللاتينية تسجيل زيادات قياسية يومية في عدد الحالات خلال الأسابيع القليلة الماضية.
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