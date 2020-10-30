لأول مرة.. إصابات كورونا في روسيا تقفز بواقع 18 ألف إصابة خلال يوم

أعلن مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من 18 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية شهدتها البلاد.

وقال المركز، إنه رصد 355 حالة وفاة و18,283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف المركز أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا ارتفع إلى 1,599,976 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 18,283 حالة وفاة.

وأكد المركز تسجيل 14,519 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1,200,560 شخصًا.

وكانت أعلى حصيلة شهدتها البلاد قبل حصيلة اليوم بلغت 17,717، حيث أشار المركز إلى أن 22.3% من المصابين لا يعانون من أي أعراض. ولفت المركز إلى أن عدد المصابين الجدد الذين دخلوا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية في العاصمة الروسية موسكو بلغ 1274 مصابًا.