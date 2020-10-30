شاهد.. لحظة اعتراض قوات التحالف صواريخ وطائرات مسيرة قبل سقوطها بالسعودية

بثت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن، مقطع فيديو يوضح عملية الاعتراض والتدمير للطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.

ويُشار الي أن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت الأربعاء الماضي من اعتراض وتدمير عدد 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة" وفق ماذكرته وكالة الأنباء السعودية.

ونوه المالكي إلى أن استمرار جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية".

وذكر أن هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك الميليشيا الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي (مأرب) و(الجوف)".

وأشار الي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".