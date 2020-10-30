فرنسا.. احتجاز رجل للاشتباه بصلته بمنفذ هجوم نيس

ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، القبض على رجل أربعيني يشتبه بصلته بمنفذ هجوم نيس.

وقال مصدر قضائي فرنسي إنه تم إلقاء القبض على رجل، يبلغ من العمر 47 عاما، للاشتباه في صلته بمنفذ هجوم أمس الخميس في مدينة نيس الفرنسية.

وكان شاب تونسي يحمل سكينا قد قطع رأس امرأة وقتل اثنين آخرين في كنيسة بمدينة نيس الخميس، قبل إصابته برصاص الشرطة ونقله للمستشفى.

ويؤكد تصريح المصدر ما سبق وذكرته قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال ممثل الادعاء الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب، جان فرانسوا ريكارد، إن منفذ الهجوم التونسي المشتبه به من مواليد 1999 ووصل إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية المواجهة لسواحل تونس في 20 سبتمبر الماضي.

وقال مصدر أمني تونسي وآخر بالشرطة الفرنسية إنه يدعى إبراهيم العويساوي.

وذكر ريكارد أن المشتبه به وصل إلى مدينة نيس بالقطار في وقت مبكر صباح أمس الخميس.