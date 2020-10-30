فرنسا : احتجاز شخص للاشتباه فى صلته بمنفذ هجوم نيس

أعلن مصدر من الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، اعتقال رجل يبلغ من العمر 47 عامًا للاشتباه فى صلته بمنفذ الهجوم الذى وقع أمس الخميس فى مدينة نيس الفرنسية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية نقلاً عن قناة "بى. إف. إم".





وكانت فرنسا شهدت هجومًا مروعًا، أمس الخميس، عندما أقدم شاب تونسى يدعى إبراهيم العويساوى، 21 عامًا، على دخول الكنيسة وطعن وذبح امرأتين ورجل، ما أدى إلى مقتلهم، بالإضافة إلى إصابة آخرين. فيما أطلقت الشرطة الرصاص على العويساوى الذى عاد مؤخرًا من إيطاليا إلى مدينة نيس بطريقة غير شرعية، وجرى نقله إلى المستشفى حيث لا يزال يخضع للعلاج والمراقبة، فى حالة حرجة.

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