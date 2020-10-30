شرطة فرنسا تتصدى لتظاهرات الأتراك واشتباكاتهم مع الأرمن

تصدت الشرطة الفرنسية، مساء أمس الخميس، لتظاهرة نظمها أفراد الجالية التركية فى مدينة ديجون شرق فرنسا، بعد يوم من احتجاج مماثل قرب ليون، تزامنًا مع تصعيد التوتر القائم بين فرنسا وتركيا على خلفية تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التى خرجت عن الأعراف الدبلوماسية، ووصفتها باريس بأنها غير مقبولة.





وبحسب وكالة "فرانس برس" الإخبارية، أشارت المصادر الفرنسية إلى أنها "كانت مجرد تظاهرة لا أكثر"، بعدما انتشرت مقاطع فيديو على تويتر تظهر عشرات المتظاهرين وهم يلوحون بالأعلام التركية فى وسط المدينة.

وفي المقاطع المصورة، يظهر المحتجون وهم يسيرون ويرفعون قبضاتهم قبل أن تبعدهم قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المحطة.

كما تدخلت الشرطة، مساء الأربعاء، لمنع عشرات من أفراد الجالية التركية من الاشتباك مع مواطنين ذوى أصول أرمينية فى ديسين-شاربيو، وهى بلدة فى ضواحى ليون تضم نصبا تذكاريا لمذابح الأرمن التى ارتكبتها تركيا فى زمن الدولة العثمانية.

وبحسب الوكالة، تأتى هذه التظاهرة بعد محاولة إغلاق طرق مدفوع فى جنوب ليون من قبل ناشطين مؤيدين لأرمينيا بعد تجمع انتهى بأعمال عنف، أدت إلى سقوط 4 جرحى، أحدهم ضرب بمطرقة.

وتحدثت محافظة إيزير عن "مجرد اشتباكات" مع سائقى السيارات، لكن الصحف المحلية حملت الجالية التركية مسؤولية هذه المواجهات.