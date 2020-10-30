ألمانيا تتخطى 18 ألف إصابة بفيروس كورونا فى 24 ساعة

ووفقًا لبيانات المعهد، بلغ إجمالى إصابات كورونا فى ألمانيا 499.694 إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم الجمعة، فيما ارتفعت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 10 آلاف و349 حالة، بزيادة 77 حالة مقارنة بأمس الخميس.
فيما يشير المعهد إلى تسجيل نحو 345.700 حالة من المتعافين من الإصابة بالفيروس. كما بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 0.97، ما يعنى أن كل 10 مصابين قد ينقلون العدوى إلى متوسط 10 أفراد آخرين.
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