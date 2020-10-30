للطلاب الكويتيين بمصر.. سفارة بلادهم بالقاهرة تنشر نتيجة قبولهم بالجامعات المصرية

أفاد المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة بأنه يمكن للطلبة الكويتيين المستجدين الذين سيلتحقون بالجامعات المصرية معرفة نتيجة القبول من خلال الدخول على موقع الوافدين باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم «Password & Username».

وقال المكتب: إنه في حال مواجهة الطالب الكويتي لأية مشكلة في معرفة نتيجة القبول، يمكنه مراجعة المكتب على الفور لنقدم له المساعدة والدعم".

وشدد المكتب علي حرصه على مصلحة الطلبة ورعاية شؤونهم في مصر حتى تخرجهم وعودتهم إلى الكويت.

من جهة ثانية، شدد المكتب الثقافي على الطلبة الكويتيين المتواجدين حاليا للدراسة في مصر بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة للحماية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بارتداء الكمامة واستعمال المعقمات وتنفيذ إجراءات التباعد في الأماكن المزدحمة.

وأكد المكتب حرصه على سلامة الطلبة أثناء تواجدهم في مصر، داعيا أي طالب يواجه أية مشكلة للجوء إلى المكتب لمساعدته ودعمه.