شنق نفسه بحبل.. انتحار بنغالي في منشأة عسكرية كويتية

أفادت صحيفة النبأ الكويتية أن منشأة عسكرية كويتية شهدت صباح اليوم واقعة انتحار لوافد بنغالي من مواليد 1989 شنقا بحبل.

وذكرت الصحيفة الكويتية أن الجثة رُفعت من قبل الطب الشرعي، حيث سجلت قضية انتحار في مخفر تبماء، وتأتى القضية الجديدة بعد ايام من حوادث مشابهة في صباح الناصر وسعد العبد الله.

وفي سياق أخر تعرّض محول كهرباء في منطقة الشهداء للسرقة بفعل مجهولين قطعوا الأسلاك النحاسية وسرقوا بعضها، وتقدّم الممثل القانوني عن وزارة الكهرباء إلى مخفر المنطقة وسجل قضية، وتم تكليف المباحث للبحث عن الفاعل.

وكان موظفًا يعمل في وزارة الكهرباء تقدّم إلى مخفر شرطة الشهداء ممثلًا عن الوزارة وأبلغ عن تعرّض محول كهرباء رئيسي في المنطقة نفسها للسرقة من قبل أشخاص مجهولي الهوية، وتبيّن أنّ المحول تم تقطيع أسلاكه النحاسية، وتمت سرقة بعضها، فيما تركوا البقية لأسباب غير معروفة.

وذكر مصدر أمني ان رجال الأدلة الجنائية توجّهوا إلى مكان البلاغ، وعند وصولهم قاموا بمعاينة الموقع ورفع البصمات، حيث سُجلت قضية أحيلت إلى التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية، وتم تكليف المباحث للتحري