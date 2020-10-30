بيان عاجل من السفارة الأمريكية ببيروت بشأن ترسيم الحدود البحرية

أعربت السفارة الأمريكية بلبنان عن أمالها أن يتم الانتهاء من المفاوضات التي تجري بين الطرفين "لبنان وإسرائيل" بشأن ترسيم الحدود البحرية سريعا.
وذكرت السفارة الأميركية في بيان مقتضب لها اليوم أنه "بناء على التقدم المحرز خلال اجتماع 14 أكتوبر الحالي، اجتمع ممثلون عن الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية يومي 28 و29 منه بوساطة من الولايات المتحدة وباستضافة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش".
واختتمت السفارة بيانها قائلة: "تأمل الولايات المتحدة ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن تفضي هذه المفاوضات إلى الحل الذي طال انتظاره, وقد أعرب الطرفان عن التزامهما متابعة المفاوضات الشهر المقبل".
وعُقِدت أمس الخميس عند العاشرة قبل الظهر، الجلسة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين لبنان والاسرائيل، في الناقورة.
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