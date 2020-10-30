إصابة 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين، الليلة الماضية، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز الجلمة، قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الشبان الثلاثة، ألقوا عبوة متفجرة تجاه قوة إسرائيلية، من سيارة مسرعة، وقاموا بالفرار.

وأضاف الناطق في بيانه، أن قوات الجيش طاردت السيارة، وأطلقت النار عليها، وتم تأكيد إصابة الشبان الثلاثة بداخلها.

وأشار الناطق، الى أن قوات الجيش الإسرائيلي، مشطت بعد ذلك المنطقة، للعثور على السيارة ومحاولة اعتقال الشبان الثلاثة.