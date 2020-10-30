انقطاع الكهرباء في عشرات المدن الإسرائيلية.. اعرف السبب

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن العديد من المدن في إسرائيل، شهدت الليلة انقطاعا في التيار الكهربائي، جراء خلل وقع في محطة توليد الكهرباء.

وذكرت القناة الـ12 العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن التيار الكهربائي انقطع الليلة عن عشرات المدن في إسرائيل، واستمر لمدة 40 دقيقة.

وبحسب القناة العبرية، أوضحت شركة الكهرباء الإسرائيلية، أن توقف التيار الكهربائي، جاء بسبب خلل فني، وأن الشركة لم تتعرض لهجوم سايبر.