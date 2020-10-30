إطلاق نار على موكب الأمين العام للرئاسة فى ساحل العاج

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال المصدر الأمنى إن موكب باتريك اشى تعرض لطلقات نارية من قبل مجهولين بأسلحة آلية قرب أغباو، حيث عقد اجتماعا قبل 48 ساعة تقريبًا من الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المصدر، أنه "لم تقع إصابات، حيث واصل الموكب طريقه إلى أدزوبى فى شمال أبيدجان. وأطلقت عمليات بحث فى منطقة أغباو.
وأكد شخص مقرب من أشى أنه لم يصب أحدًا بأذى، وأن أشى بخير، وهو مقرب من الرئيس واتارا الذى يترشح لولاية ثالثة مثيرة للجدل، بينما تستمر الحملة الانتخابية فى أجواء متوترة، بعد مقتل 30 شخصًا تقريبًا خلال أعمال عنف منذ أغسطس.
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