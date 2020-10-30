روسيا: تنسيق كامل مع مصر لاستئناف رحلات الطيران بين البلدين

وفى مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، نشرت اليوم الجمعة، قال سيرمولوتوف إن "استئناف الرحلات الجوية مع مصر مسألة تتعلق بالمستقبل القريب، لكن من الصعب تحديد موعد محدد"، لافتًا إلى أنه "منذ أبريل 2018، تم تنفيذ رحلات منتظمة بين موسكو والقاهرة".

وأضاف: "فى الوقت نفسه نعمل على استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية شرم الشيخ والغردقة. والأولوية الرئيسية بالنسبة لنا فى حل هذه القضية هى ضمان سلامة المواطنين الروس".

وأشار سيرومولوتوف إلى أن سبب تعليق الرحلات الجوية مع مصر هو سقوط الطائرة الروسية فى سيناء فى أكتوبر 2015، قائلاً إنه "على الرغم من أن التحقيقات بشأن الحادث فى كل من روسيا ومصر لم تكتمل بعد، فقد أثبتت السلطات الروسية المختصة وقوع هجوم إرهابى.

وأوضح نائب الخارجية الروسى، أنه مع الأخذ فى الاعتبار ذلك تم التعاون مع الشركاء المصريين من خلال الوكالات المتخصصة الروسية لتحسين مستوى الأمن فى مطارى شرم الشيخ والغردقة، وتم تنفيذ قدر كبير من العمل المشترك.

كما أكد سيرومولوتوف أن تدابير مواجهة وباء فيروس كورونا عالميًا هى السبب فى تأخر عودة الرحلات، قائلاً إنه "وباء كورونا لم يسمح باستكمال التنسيق، وبالتالى تأخر إطلاق عملية استئناف الحركة الجوية عمليا".