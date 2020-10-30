نرفض سياسة قطر.. بريطانيا تحتج رسميا لإجبار امرأتين على فحوصات طبية مهينة بمطار الدوحة

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الجمعة أن لندن أعلنت رفض سياسة قطر وقدمت احتجاجا لحكومة الدوحة اعتراضًا على تعرض امرأتين بريطانيتين لفحوصات طبية قسرية مهينة في مطار الدوحة.

وأكدت السلطات البريطانية أن الامراتين كانتا على متن 10 رحلات جوية من الدوحة وأجبروا على فحوصات طبية جائرة بعد العثور على رضيع مهجور في حمام بمطار الدوحة يوم 2 أكتوبر.

واشتكى دبلوماسيون بريطانيون رسميًا إلى السلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية بشأن الحادث ، وطلبوا تأكيدات بأن الحادث لن يتكرر.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نقدم الدعم المستمر لامرأتين بريطانيتين في أعقاب حادث وقع في الدوحة".

وتابع: "لقد عبرنا رسميًا عن قلقنا مع السلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية ونسعى للحصول على تأكيدات بأن حادثًا غير مقبول ولا يمكن أن يحدث مرة أخرى".