ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الجمعة أن لندن أعلنت رفض سياسة قطر وقدمت احتجاجا لحكومة الدوحة اعتراضًا على تعرض امرأتين بريطانيتين لفحوصات طبية قسرية مهينة في مطار الدوحة.
وأكدت السلطات البريطانية أن الامراتين كانتا على متن 10 رحلات جوية من الدوحة وأجبروا على فحوصات طبية جائرة بعد العثور على رضيع مهجور في حمام بمطار الدوحة يوم 2 أكتوبر.
واشتكى دبلوماسيون بريطانيون رسميًا إلى السلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية بشأن الحادث ، وطلبوا تأكيدات بأن الحادث لن يتكرر.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نقدم الدعم المستمر لامرأتين بريطانيتين في أعقاب حادث وقع في الدوحة".
وتابع: "لقد عبرنا رسميًا عن قلقنا مع السلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية ونسعى للحصول على تأكيدات بأن حادثًا غير مقبول ولا يمكن أن يحدث مرة أخرى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نرفض سياسة قطر.. بريطانيا تحتج رسميا لإجبار امرأتين على فحوصات طبية مهينة بمطار الدوحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.