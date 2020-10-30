روسيا: فرنسا أصبحت موطنًا للإرهابيين وحذرناها أكثر من مرة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، اليوم الجمعة، أن بلاده حذرت فرنسا أكثر من مرة حيال الإرهابيين الذين يعيشون على أراضيها، وذلك تزامنًا مع الحادثين الإرهابيين الذين شهدتهما فرنسا خلال الأيام الماضية.

وقال سيرومولوتوف في حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية، إن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، يحتل مكانة في غاية الأهمية في العلاقات الروسية الفرنسية، مشيرًا إلى أن هناك تفاهمًا بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون بهذا الشأن.

وأضاف سيرومولوتوف: "بالعودة إلى موضوع التطرف، أستطيع أن أقول أننا حذرنا زملائنا الفرنسيين أكثر من مرة حول خطورة الإرهابيين القادمين من منطقة شمال القوقاز لكنهم (الفرنسيون) استقبلوهم كمقاتلين من أجل الحرية وكثيرًا من أولائك المقاتلين من أجل الحرية المزعومين وجدوا في فرنسا ملاذًا لهم وبعضهم أصبحوا مواطنين هناك".

وكشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانين أن السلطات الفرنسية رحلت 14 متطرفًا اجنبيًا خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن درمانين قوله "نحن لسنا في حرب ضد أي دين بل ضد أيديولوجية متطرفة".

وهاجم وزير الداخلية الفرنسي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، معتبرًا أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها أردوغان تجاوزت الحدود.

وتوقع درمانين في تصريحات صحفية اليوم وقوع هجمات إرهابية محتملة في فرنسا، مشيرًا إلى أنه ليس من الضروري تغيير الدستور لحماية الفرنسيين من الهجمات الإرهابية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وذكرت قناة "بي.إف.إم. تي في" الفرنسية، أن رجلا يبلغ من العمر 47 عامًا أعُتقل للاشتباه بصلته بمنفذ حادث نيس أمس.