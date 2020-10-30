الملك عبدالله الثاني يغرد على تويتر في ذكرى المولد النبوي الشريف

دوت الخليج :- نشر جلالة الملك عبدالله الثاني تغريدة، على حسابه في موقع تويتر، مساء اليوم الاربعاء، في ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف غدا الخميس، جاء فيها "قال تعالى "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيم". وقال تعالى "إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ". صدق الله العظيم. اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد".

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