إصابات كورونا تقترب من المليون فى بريطانيا

وبحسب بيانات الجامعة، وصل إجمالى الإصابات فى بريطانيا إلى 968 ألفاً و456 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت لندن.
كما أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالى الوفيات فى المملكة المتحدة جراء الإصابة بالوباء إلى 46 ألفا و45 حالة. بينما سجلت البلاد 2799 حالة تعاف من الإصابة بالفيروس التاجى حتى صباح اليوم.
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