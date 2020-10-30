روسيا تتخطى 18 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا





سجلت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الجمعة، 18.283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 5.268 إصابة فى العاصمة موسكو، ما يرفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و599.976 إصابة مؤكدة منذ بدء الجائحة.

وبحسب وكالة "رويترز"، سجلت السلطات الروسية 355 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الرسمية بسبب الجائحة إلى 27.656 وفاة.

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