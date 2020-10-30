الشرطة الروسية تقتل مراهقا حاول تنفيذ هجوم إرهابى

وفى بيان رسمى، قالت وكالة التحقيق الروسية العليا إن "الفتى 16عامًا طعن الضابط 3 مرات على الأقل خلال هجوم بالليل فى بلدة كوكمور"، حسبما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية. وأضافت أن "الشرطى الآخر، اضطر لإطلاق النار فى مقتل، بعد إطلاق طلقات تحذيرية. ونتيجة للإصابات توفى منفذ الهجوم قبل وصول الطاقم الطبى"، حيث كان الفتى الذى وصف الضباط بأنهم "كفار"، يحاول إضرام النار فى مركز للشرطة قبل أن يتدخل الضباط.

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