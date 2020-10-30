بعد تصريح مثير للجدل لنائب مفتي موسكو.. روسيا: لا علاقة بين التطرف والدين

رد قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الجمعة، على تصريح مثير للجدل صدر عن نائب مفتي العاصمة الروسية موسكو، دعا فيه إلى التقليل من التطرف حتى تزداد أعداد المساجد في روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه لا يجب التستر على التطرف بالدين، مضيفًا: "لا توجد ديانة واحدة في العالم تتبنى فكرة التطرف.. الدين ينبذ التطرف بشكل قاطع والتطرف لا علاقة له بالدين، وأي محاولات لخلط التطرف بالدين يجب أن نفهمها وندرك أن هذا ليس سوى تطرفًا"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

واعتبر بيسكوف أن أعداد المساجد في روسيا مسألة تتبع المحليات في روسيا وليس لها علاقة بالدين أو أي شيء آخر.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من 40 مليون مسلم يعيشون في روسيا، وبعضهم يخدمون في مؤسسات حكومية روسية مثل الجيش الروسي وغيره.