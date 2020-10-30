عملة ورقية بقيمة 20 ريالا تشعل غضب الهند من السعودية

أثارت عملة نقدية أصدرتها السعودية في 24 أكتوبر الجاري، غضب الهند، بعد أن ظهرت خريطة لإقليم جامو وكشمير منفصلًا عن الهند على العملة الورقية السعودية من فئة 20 ريالًا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية، أنوراج سريفاستافا: "لقد أبلغنا انشغالنا الجدي إلى المملكة العربية السعودية بشأن هذا التحريف الجسيم للحدود الإقليمية الخارجية للهند في ورقة بنكية رسمية وقانونية".

وأضاف: "لقد طلبنا من المملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات تصحيحية عاجلة بهذا الشأن".

وصدرت هذه الورقة النقدية يوم 24 أكتوبر الجاري احتفالا بتنظيم المملكة العربية السعودية قمة مجموعة الـ20 (G20) يومي 20 و21 من شهر نوفمبر المقبل.

وهددت الهند بمقاطعة قمة العشرين في الرياض، الشهر المقبل؛ بسبب ما اعتبرته تشويهًا لخريطتها الجغرافية من قبل السعودية

وتُعتبر "جامو وكشمير" مناطق صراع منذ عقود، إذ ترى الهند وباكستان أحقيتهما فيها.

وفي 5 أغسطس 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.