ترامب يزور مقر القوات الخاصة المشاركة فى قتل زعيم داعش

ووفقًا لقناة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة، قالت ماكينانى إن اللقاء الذى عقد فى قاعدة فورت براج العسكرية بولاية نورث كارولينا، كان ذلك يعنى الكثير بالنسبة للرئيس، فقد أجرى أحاديث غير رسمية مع أبطالنا لمدة ساعة، كما حضرت ميلانيا ترامب اللقاء.
وبحسب القناة الأمريكية، قلد الرئيس الأمريكى الوحدة التى شاركت فى القضاء على البغدادى، شارة الجدارة، كما زار النصب التذكارى لقتلى القوات الخاصة.
وقالت القوات الخاصة، إنه "يجب على الوحدة إظهار مثل هذه الشجاعة والتصميم وروح العمل الجماعى فى إنجاز مهمتها فى ظل ظروف بالغة الصعوبة والخطورة لتمييزها عن غيرها من الوحدات المشاركة فى نفس الحملة".
وكانت القوات الخاصة الأمريكية قتلت البغدادى، زعيم داعش، فى عملية خاصة جرى تنفيذها قبل عام فى شمال غرب سوريا، وهو العمل الذى يعده ترامب واحدًا من أكبر إنجازاته فى مجال الأمن القومى الأمريكى. وتأتى الزيارة قبيل أيام قليلة من انتخابات الرئاسة الأمريكية التى ينافس فيها ترامب للوصول إلى ولاية ثانية أمام خصمه الديمقراطى جو بايدن.
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