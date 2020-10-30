آخرهم جنوب أفريقيا.. كورونا يجبر رؤساء 4 دول على دخول الحجر الصحي| تفاصيل

لا يفرق فيروس كورونا المستجد بين مواطن أو مسؤول فالجميع أمام كوفيد 19 سواء، فقد وصل هذا الوباء إلى رؤساء دول أفريقية على الرغم من اتخاذهم كافة الإجراءات الوقائية، حيث دخل 4 رؤساء إلى الحجر الصحي إما لمخالتطهم حالات مصابة بـ فيروس كورونا المستجد أو انتقال العدوي لهم، حيث كان آخرهم سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا والذي يخضع حاليا للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة ضيف في مأدبة عشاء خيرية حضرها بفيروس كورونا.

جنوب أفريقيا

وقال بيان من المكتب الرئاسي لـ جنوب أفريقيا أن "بدأ الرئيس سيريل رامابوسا فترة الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة ضيف في مأدبة عشاء حضرها يوم السبت 24 أكتوبر 2020 بـ فيروس كورونا المستجد.. العشاء حضره 35 ضيفا والتزموا ببروتوكولات التباعد الصارمة".

اقرأ أيضا:

وأوضح البيان أن "الرئيس لا يعاني من أي أعراض حاليا، وتماشيا مع النصائح الصحية لكوفيد-19 سيخضع للفحوص في حالة ظهور الأعراض".

يبدو أن دخول رئيس جنوب أفريقيا الحجر الصحي ليس بواقعة تدعو للقلق وخاصة أن هذا البلد هو الأكثر تضررا بالفيروس في إفريقيا إذ تجاوزت الإصابات فيها 700 ألف وقاربت الوفيات نحو 20 ألفا، لكن الحالات الجديدة بلغت ذروتها في أواخر يوليو قبل أن تنخفض بشدة.

الجزائر 24 أكتوبر رئيس جنوب أفريقيا لم يكن الأول فقد دخل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، السبت الماضي في الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة. وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية "عبد المجيد تبون في الحجر الصحي لمدة 5 أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020".. وضع رئيس الجمهورية في الحجر الصحي الطوعي بنصيحة من الطاقم الطبي للرئاسة بسبب ظهور أعراض كورونا على العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية وأعضاء من الحكومة".

غانا

وفى يوليو الماضيأعلنت غانا أنّ الرئيس نانا أكوفو أدو سيعزل نفسه لمدة 14 يوما بناء على نصيحة الأطباء، عقب ثبوت إصابة أحد الأشخاص في دائرته القريبة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت الحكومة في غانا، في بيان لها أنّ فحوصات الرئيس جاءت سلبية "غير مصاب"، إلا أنّه اختار اتخاذ هذا الإجراء زيادة في الوقاية وامتثالا للبروتوكولات الصحية، وسيواصل العمل خلال هذه الفترة.

رئيس سيراليون

أما فى أبريل فقد صرح رئيس سيراليون أنه سيبقى قيد الحجر الصحي طيلة 14 يوما.