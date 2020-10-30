آخرهم جنوب أفريقيا.. كورونا يجبر رؤساء 4 دول على دخول الحجر الصحي| تفاصيل

جنوب أفريقيا
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وأوضح البيان أن "الرئيس لا يعاني من أي أعراض حاليا، وتماشيا مع النصائح الصحية لكوفيد-19 سيخضع للفحوص في حالة ظهور الأعراض".
يبدو أن دخول رئيس جنوب أفريقيا الحجر الصحي ليس بواقعة تدعو للقلق وخاصة أن هذا البلد هو الأكثر تضررا بالفيروس في إفريقيا إذ تجاوزت الإصابات فيها 700 ألف وقاربت الوفيات نحو 20 ألفا، لكن الحالات الجديدة بلغت ذروتها في أواخر يوليو قبل أن تنخفض بشدة.
الجزائر 24 أكتوبر
رئيس جنوب أفريقيا لم يكن الأول فقد دخل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، السبت الماضي في الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية "عبد المجيد تبون في الحجر الصحي لمدة 5 أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020".. وضع رئيس الجمهورية في الحجر الصحي الطوعي بنصيحة من الطاقم الطبي للرئاسة بسبب ظهور أعراض كورونا على العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية وأعضاء من الحكومة".
غانا
وفى يوليو الماضيأعلنت غانا أنّ الرئيس نانا أكوفو أدو سيعزل نفسه لمدة 14 يوما بناء على نصيحة الأطباء، عقب ثبوت إصابة أحد الأشخاص في دائرته القريبة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".
وذكرت الحكومة في غانا، في بيان لها أنّ فحوصات الرئيس جاءت سلبية "غير مصاب"، إلا أنّه اختار اتخاذ هذا الإجراء زيادة في الوقاية وامتثالا للبروتوكولات الصحية، وسيواصل العمل خلال هذه الفترة.
رئيس سيراليون
أما فى أبريل فقد صرح رئيس سيراليون أنه سيبقى قيد الحجر الصحي طيلة 14 يوما.
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