تعرف على موعد استقبال السعودية للمعتمرين من خارج المملكة

كشفت المملكة العربية السعودية، أنها ستسمح بقدوم المعتمرين من الدول الأخرى.
وبدوره اوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أن العالم يتطلع للمرحلة الثالثة (التي تبدأ أول الشهر المقبل) من عودة العمرة. ومستعدون بنسبة 100%.
وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة مستعدة بنسبة 100% لعودة المعتمرين، وأنه بات متاحًا لمسلمي العالم أداء مناسك العمرة.
ومن المقرر أن تبدأ السعودية استقبال المعتمرين من خارج المملكة يوم الأحد المقبل، وفق ما هو مقرر مسبقًا، ووفق بروتوكول صحي، تضمّن شروطًا صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الحجاج.
وكانت قناة «الإخبارية» السعودية ذكرت على «تويتر» أن المملكة ستسمح بقدوم معتمرين من الدول الأخرى حيث نقلت القناة عن وزارة الحج والعمرة قولها إن «أداء مناسك العمرة متاح لمسلمي العالم».
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