أول تعليق من الخارجية التونسية على حادث نيس الإرهابي

أصدرت وزارة الخارجية التونسية حيث ادانت فيه بشدة الحادثة الإرهابية التي وقعت في مدينة نيس جنوب فرنسا معربة عن تضامنها مع الحكومة والشعب الفرنسي.
وقالت الخارجية التونسية في بيان لها اليوم علي صفحتها علي تويتر : كما تتقدم تونس بأصدق عبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا.
وأضافت الخارجية في بيانها قائلة : وإذ تؤكد تونس رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف تحت أي شكل كان، فإنها تحذر من مغبة المضي قدما في التوظيف الأيديولوجي والسياسي للمقدسات والاديان وربطها بالإرهاب، وتدعو إلى ضرورة ابعاد الدين عن هذه الآفة بإعتبارها ظاهرة عابرة للاوطان لا دين او جنس أو لون لها.
وتابعت الخارجية في بيانها : كما تُجدّد تونس تأكيدها على أهميّة تضافر كلّ الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والتوقّي من تداعياتهما الخطيرة على أمن واستقرار الدول والشعوب والتمسك بقيم التسامح والإعتدال والحوار كقيم مشتركة للإنسانية جمعاء.
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