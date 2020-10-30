تنظيم مجهول في تونس وراء هجوم نيس في فرنسا والسلطات تحقق

أعلن رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي، اليوم الجمعة، أن النيابة العمومية بالقسم القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت لوحدة أمنية مختصة بفتح تحقيق قضائي يتعلق بالتحري في حقيقة ومصداقية وجود تنظيم يدعى "المهدي" بجنوب تونس تبنى تنفيذ عملية نيس الإرهابية التي وقعت أمس في فرنسا وخلفت 3 قتلى وعدد من المصابين.

وقال محسن الدالي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية اليوم الجمعة، إن "فتح التحقيق يأتي إثر صدور تدوينة عن شخص ادعى أنه ينتمي إلى تنظيم "المهدي بالجنوب التونسي" الذي نفذ عملية نيس الارهابية".

وأوضح أن التحقيق سيشمل مدى ضلوع هذا التنظيم بعد التحري في وجوده، في عملية نيس الارهابية، مشيرا إلى أن النيابة العمومية تولت معاينة تلك التدوينة بالتنسيق مع الوحدات الأمنية المختصة.

وكانت النيابة العمومية بالقسم القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، تولت أمس الخميس، "فتح تحقيق في شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية نتج عنها قتل وجرح أشخاص خارج حدود الوطن".

وكانت الشرطة الفرنسية ذكرت أن مهاجما قتل، صباح امس الخميس، ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة قطع رأسها، في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية، في واقعة وصفها رئيس بلدية هذه المدينة بالعمل الإرهابي، الذي اضاف أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم الذي تم نقله للمستشفى بسبب إصابته.