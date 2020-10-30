أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 21 غارة على 4 محافظات

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طيران العدوان يشن 21 غارة على 4 محافظات

شن طيران العدوان السعودي، 21 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. طيران العدوان يشن 21 غارة على 4 محافظاتشن طيران العدوان السعودي، 21 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة غرب جبل يام بمديرية نهم محافظة صنعاء، وغارة على جمارك حرض بمحافظة حجة. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن الطيران استهدف مديرية مدغل في محافظة مأرب بـ 16 غارة ، وشن ثلاث غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



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