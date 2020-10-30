زلزال بقوة 6.6 درجات في بحر إيجة يهز تركيا واليونان

ضرب زلزال قوي، اليوم الجمعة، منطقة ولاية أزمير الواقعة على الساحل لغربي لتركيا وشعر به سكان إسطنبول وأزمير وأثينا في اليونان.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر أن "الزلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ومركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفريحصار" غربي تركيا"، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الهزة الأرضية شعر بها سكان مدينة إسطنبول ومدينة إزمير أيضا.

وقال وزير الداخلية التركي إن "المعلومات الواردة إلينا لغاية الآن تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكليوبورنوفا في إزمير"، وفي في تصريح لاحق لما أدلى به والي أزمير الذي قال في وقت سابق "لم تردنا بعد معلومات عن سقوط خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال".

ونقلت الأناضول عن والي مدينة إسطنبول قوله إنه لم ترد أنباء حول وقوع خسائر جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان المدينة.

من ناحية ثانية أفادت رويترز بأن الهزة الأرضية شعر بها أيضا سكان العاصمة اليونانية أثينا.

وأضافت أنه "ليس هناك تقارير فورية عن إصابات أو أضرار".

ووفقا للتقديرات الأولية، فأن الزلزال وقع شمالي ساموس نحو الساعة 11:50 بتوقيت غرينتش.