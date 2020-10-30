عودة شلل الأطفال تهدد أمريكا اللاتينية .. وكورونا تمنع تطعيم ملايين الأطفال

وبحسب الإحصائيات الرسمية، كان شلل الأطفال أصاب حوالى 1000 طفل فى عام 1988، فيما تشير صحيفة "كلارين" الأرجنتينية إلى أن الآلاف من الأطفال لم يتلقوا التطعيمات الإلزامية لشلل الأطفال بسبب القيود التى فرضتها جائحة كورونا.

وبحسب تقرير "كلارين"، فإن السلطات الصحية والمختبرات والمتخصصين فى بيرو أطلقت التحذيرات بعد عام واحد فقط من احتفال منظمة الصحة للبلدان الأمريكية PAHO بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للقضاء على هذا المرض المستعصى فى أمريكا، إلا أن الوقاية من المرض تبقى بالتطعيم، وهو مالم يستمر بسبب كورونا.

ومن جانبها، أوضحت مديرة الرابطة الوطنية للمختبرات الصيدلانية فى بيرو Alafarpe، أنجيلا فلوريس أنه "بسبب نقص التطعيم فى امريكا اللاتينية، تزداد مخاطر عودة ظهور هذا المرض، مما يؤثر على الجهاز العصبة، ويمكن أن يتسبب فى عواقب وخيمة مثل الشلل وحتى الموت، والمخاطر الرئيسة للاطفال دون سن الخامسة".

وأشارت وزارة الصحة فى بيرو إلى أنه حتى 13 أكتوبر كانت هناك زيادة فى حالات شلل الأطفال على مستوى العالم، حيث تم تسجيل 129 تقريرًا عن فيروس شلل الأطفال البرى "WPV1" و429 من فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح المنتشر "cVDPV"، عندما فى العام الماضى كان هؤلاء 88 و103 على التوالى.

وتوضح الاحصائيات الأممية أنه منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين، كان التطعيم ضد شلل الأطفال قادرًا على القضاء على الوباء بأكثر من 80% فى العالم. وفى بيرو، كان آخر تسجيل لشلل الأطفال فى عام 1991، وحصلت البلد اللاتينى على شهادة خلوها من فيروس شلل الأطفال البرى عام 1994.

بينما تأثرت حملة التطعيم الوطنية ضد شلل الأطفال هذا العام على نحو خطير، بسبب تفشى فيروس كورونا الذى فرض قيودًا على الحركة والتباعد الاجتماعى، علاوة على الحاجة العالمية لتركيز الجهود لمكافحة وباء كورونا الذى أثار مخاوف لدى المواطنين من الذهاب إلى المراكز الطبية.

وفى هذا الإطار يؤكد الدكتور راؤول أوركيزو، عميد كلية ليما الطبية سابقًا، أنه قبل الوباء كانت تغطية التطعيم فى بلده أكبر من 90%، ولكن مع الحجر الصحى انخفض هذا الرقم إلى 22%، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة قامت بحملات قوية فى الأسابيع الأخيرة، إلا أن هناك مناطق بها 90% عجز، وهو ما يثير القلق".

كذلك، كانت أنجيلا فلوريس دعت السلطات البيروفية فى وقت سابق إلى عدم خفض حذرها لأن الوضع لا يحدث فقط مع هذا النوع من الأمراض، ولكن مع الآخرين الذين يمكن منعهم من خلال برامج التطعيم والتحصين المناسبة.

ويتوقع ممثل شركة الرابطة الوطنية للمختبرات الصيدلانية، أن يكون 50% من أطفال بيرو الذين لم يتم تطعيمهم قد تعرضوا للوباء بالفعل، وذلك على الرغم من إعادة تنشيط برامج التطعيم. وحذر من أن بلاده تواجه "خطرا جسيما يتمثل فى عودة ظهور الأمراض التى تم القضاء عليها بالفعل مثل الحصبة وشلل الأطفال، لأن السكان يخشون الذهاب إلى المرافق الصحية".

وأوضح أوركيزو أن هذا التهديد لن يمر إلا عندما يمكن استعادة "المستويات المثلى" للتطعيم، والتى تبلغ حوالى 95%، والتى من أجلها يجب تنفيذ "حملات تواصل" لتشجيع السكان على العودة إلى المراكز الصحية.

بعد الإجراءات التقييدية التى تم فرضها منذ وصول الوباء إلى بيرو، فى بداية مارس الماضى، أعيد تنشيط المرافق الصحية فى البلاد منذ يونيو لتطعيم الأطفال دون سن الخامسة والمراهقين والبالغين وكبار السن.

وبحسب أوركيزو، يأمل المتخصصين أن يتم تحقيق 70% من التطعيم هذا العام، على الرغم من أنه فى الوقت الحالى فى ليما تم تحصين 37.6% فقط ضد شلل الأطفال، ولا تصل النسبة فى أى منطقة أخرى من البلاد إلى 50%.

وأشار الخبراء إلى أنه ينتج عن إصابة واحدة من كل 200 حالة شلل لا يمكن علاجه، عادة فى الساقين، بينما يمكن أن يموت ما بين 5% و 10% من المصابين عندما يصيب الشلل عضلات الجهاز التنفسى أو الدماغ.

وبهذا المعنى، طلب الرابطة الوطنية للمختبرات الصيدلانية "إعادة التفكير فى التدابير المبتكرة والإبداعية" التى يمكن تنفيذها "لسد" الفجوة الحالية والتأكد، من خلال المعلومات الكافية، من حصول السكان على اللقاحات.

وقال أوركيزو: "لا توجد مشكلة نقص فى هذه الحالة، لذلك إذا كان لدينا كل العناصر فى البلاد ، فقد حان الوقت لتنظيم هذه المسألة وإعطاء الأولوية لها، كما أفهم ، يمكن تعزيزها بدعم من القطاع الخاص".

وأشار إلى أنه "قبل بدء برنامج التطعيم الشامل، تم تسجيل حوالى 350 ألف حالة شلل أطفال فى العالم كل عام، ولكن منذ تطبيقه انخفض عدد المصابين بأكثر من 99%، وتم منع 16 مليون حالة شلل.

كما يحذر فلوريس من أن تفشى أمراض أخرى مثل الحصبة، التى حدثت فى البرازيل والمكسيك، وكذلك مرض شلل الأطفال فى باكستان، "من الواضح أنها تنبيهات تُلاحظ فى أمريكا اللاتينية".