عاجل.. زلزال بقوة 6.6 يضرب ساحل تركيا على بحر إيجه

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة بمقياس ريخيتر السواحل التركية، اليوم الجمعة، حسبما أفادت شبكة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.



ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة بمقياس ريخيتر السواحل التركية، اليوم الجمعة، حسبما أفادت شبكة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل. ووفقًا لـ"العربية"، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة ساحل تركيا على بحر إيجه، اليوم، دون ورود تقارير بشأن ضحايا أو أضرار حتى اللحظة.

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