تركيا.. آفاد تحذر من دخول المبانى المنهارة جراء زلزال إزمير

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، فى بيان لها، إن زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفرى حصار" غربى تركيا.

كما حذرت آفاد من دخول المبانى المتضررة فى المنطقة بعد الزلزال الذى وقع قبالة ساحل إزمير.

وأضافت فى تغريدة أخرى أنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ والإسعافات الأولية إلى المنطقة المتضررة، إضافة إلى إرسال أفراد ومركبات من المقاطعات المجاورة إلى المنطقة للحصول على الدعم.

وقال والى اسطنبول، إنه لم يتلقى أى أنباء حول وقوع خسائر جراء الهزة الأرضية التى شعر بها سكان المدينة، كما أكد والى إزمير عدم ورود أى معلومات بخصوص حصول أى خسائر بشرية أو مادية.