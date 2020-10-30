أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 20 حالة وفاة و398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة السعودية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المملكة ارتفع إلى 346,880 حالة، من بينهم 8088 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 766 حالة حرجة، وفقًا لصحيفة "سبق" السعودية.
وأشارت الصحة السعودية إلى تسجيل 404 حالات شفاء جديدة من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 333409 حالات.
وأوضحت الصحة السعودية أن الحالات المسجلة وعددها 398 حالة منها 43% إناث، 57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11٪, والبالغين 85%، وكبار السن 4%.
ولفتت الصحة السعودية إلى أن عدد الوفيات بلغ 5383 حالة، بإضافة 20 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أنه أنه تم إجراء 56255 فحص مخبري جديد.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تسجل 400 إصابة جديدة و20 وفاة بـ فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.