عودة 530 لاجئا إلى سوريا من أراضي لبنان

ذكر مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين في سوريا، اليوم الجمعة، أن حوالي 530 لاجئًا عادوا إلى سوريا من أراضي لبنان، خلال الــ24 ساعة الأخيرة.
وكان قد عاد 527 لاجئا (منهم 158 امرأة و269 طفلا) في وقت سابق إلى سوريا من أراضي لبنان، عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين، بينما لم تجر عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.
وبحسب المركز، فقد عاد 4 نازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.
وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بتطهير أراض من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا على مساحة 1.9 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 21 عبوة ناسفة.
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