أنباء عن انهيار مبان في مدينة تركية بعد تعرضها لزلزال قوي

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الجمعة، عن تعرض ولاية إزمير غربي تركيا إلى زلزال قوي بقوة 6.6 ريختر. وقالت الإدارة عبر حسابها على موقع "تويتر إن الزلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفري حصار" غربي تركيا.

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