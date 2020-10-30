ب6 لغات ... الامير حسين يغرد بمناسبة المولد النبوي

دوت الخليج :- غرد الامير حسين مساء اليوم الاربعاء على موقع تويتر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف مستخدما 6 لغات. وقال الامير في تغريدته : "علمنا الصادق الأمين، عليه أفضل الصلاة والسلام، أن نحسن للناس، وأن نصبر عند الشدائد، وأن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فهذا هو محمد الذي على سنته نسير". وتاليا صورة عن التغريدة :

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