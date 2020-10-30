أخبار اليمن : الأرصاد ينبّه المزارعين في 6 محافظات باردة

الأرصاد ينبّه المزارعين في 6 محافظات باردة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية ولكن بشكل أقل حدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى استمرار الأجواء الباردة والجافة على أجزاء واسعة من سلسلة المرتفعات الجبلية وخاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع .
كما تشمل تلك الأجواء المناطق المرتفعة من محافظات إب، لحج، أبين وتعز وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين في تلك المحافظات أو الذاهبين إليها من التدني في درجات الحرارة الصغرى وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.
وحذر المزارعين من آثار الأجواء الباردة على مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية .
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