القضاء السويسري يدين ناصر الخليفي بقضايا فساد

دان القضاء السويسري، اليوم الجمعة، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية القطري ناصر الخليفي في قضايا فساد.

وأصدر القضاء السويسري أحكاما في حقه ناصر الخليفي بدفع غرامات مالية.

جاء ذلك بعد أن كانت المحكمة الفيدرالية السويسرية الخاصة بالنظر في قضية فساد الفيفا قد حددت اليوم الثلاثين من أكتوبر لإصدار أحكامها بالقضية المتهم فيها القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة بي إن سبورتس.

ووفقا للتقارير، فقد صدر حكم بالسجن عامين على الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالكه، مع وقف التنفيذ.

يشار إلى أن الأحكام القضائية هذه تتعلق بقضية فساد بشأن منح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأسي العالم 2026 و2030.

واتهمت النيابة العامة فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في سردينيا، تم شراؤها مقابل 5 ملايين يورو نهاية عام 2013 من قبل شركة مملوكة من الخليفي مقابل دعمه في حصول شبكة "بي إن سبورتس" على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى اتهام رئيس سان جرمان بـ"تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد".

واعترف الأمين العام السابق للفيفا بأنه طلب من الخليفي المساعدة في تمويل "فيلا بيانكا" قبل بضعة أشهر من توقيع عقد حقوق البث التلفزيوني بين "بي إن" والفيفا في أبريل 2014.