إغلاق جديد.. إيطاليا تتجه للسيناريو 4 فى مواجهة كورونا

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قال مفوض الحكومة الإيطالية لإدارة حالة الطوارئ، دومينيكو أركورى، أمس الخميس، إن الأمر أصبح بمثابة لحظة مأساوية، مطالبًا الناس بعدم مغادرة منازلهم إلا فى أضيق الحدود، لأنهم بدأوا يواجهون مشكلات فى المستشفيات بسبب كثرة المصابين الذين يحتاجون لعناية المستشفيات.

وبالرغم من إعلان رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى مرارًا أنه سيحاول تجنب إغلاق كلى جديد، إلا أن كل شىء يشير إلى أنه سيضطر للتوقيع على مرسوم جديد فى نهاية الأسبوع المقبل بإجراءات مماثلة لما أعلنته فرنسا وألمانيا، وسط ارتفاع منحنى العدوى بلا هواده، والأكثر إثارة للقلق هو مؤشر العدوى الذى تجاوز 1.5 فى بعض المناطق.

ومن جانبه، أوضح منسق اللجنة الفنية العلمية الحكومية، أجوستينو ميوتزو، أن المرحلة 3 قد دخلت وأن المرحلة التالية ستكون 4، والتى تشمل الإغلاق الجزئى أو المحلى، مشددًا على أنه "إذا نظرنا إلى دول الجوار، فإنها للأسف فرضيات واقعية".

وسجلت إيطاليا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نحو 27 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و217 حالة وفاة، و115 شخصا تم نقلهم إلى وحدات العناية المركزة.