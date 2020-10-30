الاتحاد الأوروبى ينذر تركيا : العقوبات جاهزة

أكد رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبى يدين استفزازات تركيا فى شرق المتوسط، معتبرًا أن خطاب أنقرة برئاسة رجب طيب أردوغان لم يعد مقبولاً على الإطلاق.





ووفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن"، اليوم الجمعة، قال ميشيل خلال كلمة موجزة فى نهاية مؤتمر صحفى مخصص لاستعراض التدابير الأوروبية لمكافحة انتشار وباء كورونا، إن "الاتحاد الأوروبى لم يحسم بعد قرار اتخاذ إجراءات بحقها حتى انعقاد القمة الأوروبية فى ديسمبر المقبل".

وأضاف ميشيل: "ندين كافة التحركات التركية الأخيرة الأحادية فى شرق المتوسط، واستفزازها وخطابها غير مقبولين تمامًا".

وكان زعيم الأغلبية المحافظة فى البرلمان الأوروبى، مانفريد ويبر، دعا الاتحاد الأوروبى إلى فرض عقوبات على تركيا، بسبب سياساتها المعادية لفرنسا وأرمينيا واليونان وقبرص، قائلاً: "نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات محددة ضد تركيا وعدم الاكتفاء بالكلمات".

كما تقدم حزب تحالف الخضر الألمانى، أمس، طلبًا كتابيًا إلى البرلمان الألمانى، لمنع تسليم تركيا شحنة الغواصات، محذرًا من أن تركيا ما زالت تمارس سياسات استفزازية فى شرق المتوسط برئاسة أردوغان. ومن المقررر أن يتم التصويت على تلك العريضة فى البرلمان الألمانى "البوندستاغ".