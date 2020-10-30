بعد هجوم نيس الإرهابي.. الجيش الفرنسي ينزل إلى الشارع

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، أن قوات الجيش الفرنسي، ستنتشر في البلاد لحماية دور العبادة والمدارس والأماكن الحيوية في فرنسا.

وقالت بارلي في تصريحات صحفية نقلتها قناة "بي.إف.إم تي في" الفرنسية، إنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لحماية دور العبادة والمدارس.

من جانبها، أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانين، أنه تم إرسال 120 ضابط شرطة إلى مدينة نيس الفرنسية، التي شهدت هجومًا إرهابيًا أمس، لتعزيز الأمن هناك.

أما عن الإجراءات المتخذة في الخارج، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، انه تم اتخاذ كل ما يلزم لحماية المواطنين الفرنسيين خارج فرنسا. وأوضح لودريان أنه وجه تعليمات بتشديد الأمن على البعثات الدبلوماسية والرعايا الفرنسيين في الخارج، مضيفًا: "لن نفتح أي مؤسسات إلا بعد حمايتها بشكل كامل".

وأضاف لودريان: "هناك تهديد كبير لنا".

